Katy Perry incinta e in quarantena tra voglie e precauzioni

Non dev’essere semplice portare avanti una gravidanza nel pieno di una crisi globale di carattere sanitario: lo sa bene Clio Make Up, che ha deciso di lasciare New York perché non si sentiva al sicuro, e lo sta iniziando a capire anche Katy Perry, in isolamento preventivo a causa del Coronavirus.

La cantante in ogni caso può concedersi lussi preclusi alla maggior parte dei suoi fan, e non a caso ha pubblicato una foto su Instagram che la vede soddisfare una delle tipiche voglie delle donne incinte, sgranocchiando un cetriolo sottaceto.

Nello scatto l’artista 35enne appare in cucina con indosso una felpa rosa, di certo comoda ma non molto elegante, che reca la scritta “How Soon is Now?”, forse una citazione della rock band The Smiths. Lo sguardo di Katy è perso nel vuoto, quasi a domandarsi se finire il barattolo o lasciare qualcosa per un altro giorno.

E proprio la scansione temporale parrebbe essere al centro dei pensieri della Perry, che ha commentato la foto con una didascalia che in molti potranno trovare famigliare: “Che giorno è oggi? #stayhomeclub“.

La musicista, che sta aspettando il suo primo figlio dal fidanzato Orlando Bloom (con cui si sarebbe dovuta sposare in Giappone), aveva già parlato in un’intervista delle voglie che la prendono in questo periodo, confidando di avere sempre fame: “È per questo che nessuno ha sospettato niente. Inoltre non mi è mai piaciuto fare gli addominali, quindi hanno pensato che ero cicciotella e affamata. E sì, lo sono!”

In ogni caso, nonostante i toni usati da Katy siano sempre scherzosi, varie fonti affermano che dopo l’annuncio della gravidanza, avvenuto tramite il video del nuovo singolo Never Worn White, la donna abbia iniziato a prendere tutte le precauzioni del caso.

“Katy è molto cauta da quando è incinta”, ha confidato una persona vicina alla cantante, che ha poi aggiunto come Orlando Bloom sia tornato a casa, ufficialmente negativo al test del Coronavirus: “Trascorreranno tanto tempo insieme a casa, controllando la situazione. Non hanno piani lavorativi per ora, se non tenere un basso profilo”