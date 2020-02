Katy Perry sviene durante American Idol a causa di una fuga di gas

Panico in studio e paura per Katy Perry durante la trasmissione televisiva American Idol: durante l’episodio di domenica la cantante, che svolge la funzione di giudice nello show, è caduta a terra a causa di una fuga di gas. La registrazione, non ancora mandata in onda, mostra Perry subire le conseguenze delle inalazioni nocive dopo che lo studio era stato evacuato.

In questo momento la nuova stagione di American Idol si trova ancora nella fase delle audizioni: durante la preparazione di un possibile concorrente i giudici Katy Perry, Luke Bryan e Lionel Richie sono stati costretti a fermare le proprie valutazioni a causa di una fuga di gas potenzialmente pericolosa.

È stata per l’appunto l’artista 35enne a soffrire di più per le esalazioni. A un certo punto la si sente infatti esclamare: “Sentite puzza di gas? È davvero forte.” Anche gli altri giudici hanno iniziato ad avvertire l’odore pungente, mentre la cantante iniziava a sentirsi male, lamentando un mal di testa, che peggiorava molto velocemente.

In sottofondo hanno iniziato a squillare delle sirene, mentre gli addetti alla sicurezza hanno fatto il loro ingresso nello studio mentre lo staff e i partecipanti venivano evacuati dall’edificio.

Per Katy sarebbe stato troppo: la donna infatti è collassata a terra, in modo alquanto drammatico, esclamando: “Non mi sento per niente bene“. Fortunatamente l’incidente si è risolto senza conseguenze e nessuna delle persone coinvolte si è fatta male o ha lamentato malori.

Solo una settimana fa la cantante aveva pubblicato su Instagram alcune foto tratte dalla sua festa di festeggiamento del primo anno di fidanzamento con l’attore Orlando Bloom, scrivendo a corredo delle immagini: “Un anno fa ho detto di sì a una vita di amore ed evoluzione. E senza neppure un momento noioso“.