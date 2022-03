Su Italia 1 torna Kiss Me Licia, la serie batticuore degli Anni '80

Era il 1985 quando per la prima volta su Italia 1 è andato il onda l’anime giapponese Kiss Me Licia con una delle sigle d’apertura più memorabili. La voce di Cristina D’Avena che canta “Kiss me, kiss me Licia, certo il loro cuore palpita d’amore, d’amore sì per te” tornerà nel palinsesto Mediaset dal 14 marzo 2022 tutti i giorni alle 8.10.

La travolgente storia d’amore di Kiss Me Licia è una di quelle vicende evergreen che riescono a piacere a tutte le generazioni. Se in Giappone l’anime non ha avuto particolare successo rispetto al manga da cui è tratto, in Italia sin dal primo episodio si è imposto come un vero e proprio cult della cosiddetta Generazione X (insieme ad altri anime come Mila e Shiro).

Tratto dai disegni di Kaoru Tada, Kiss Me Licia si apre con l’incontro tra la protagonista Licia e Andrea, un bambino che si scopre essere fratello minore del famoso musicista Mirko. Inizia così l’intensa storia d’amore tra i due ragazzi, che si snoda tra gli ulteriori intrecci amorosi che vengono a crearsi intorno. Alle tematiche amorose si sommano anche quelle più profonde del rapporto genitoriale, con il padre severo di Licia e i genitori prematuramente scomparsi di Mirko e Andrea.

Kiss Me Licia conta di 42 episodi da circa 25 minuti ciascuno. Il contesto young adult dell’anime è capace di far battere il cuore e appassionare anche a distanza di quasi trent’anni dalla prima messa in onda; Italia 1, infatti, lo ripropone da diversi anni. Non solo: visto il grande successo in Italia e, al contrario, il flop in patria, alla richiesta dei fan per una seconda stagione la Mediaset ha risposto producendo diversi live action e spin-off sulla serie. Nel ruolo della protagonista c’è proprio la cantante Cristina D’Avena, al suo debutto come attrice. Gli episodi delle varie stagioni del live action si possono trovare in streaming su Infinity.