Cristina D'Avena è d'oro dopo 36 anni: i look imperdibili della cantante

Dopo ben 36 anni la regina delle sigle dei cartoon Anni ‘80, Cristina D’Avena, ha ricevuto un disco d’oro per Occhi di Gatto, il celebre cartone animato del 1985. La canzone ha ottenuto la certificazione FIMI dopo tutti questi anni dal suo debutto in tv e dalla prima pubblicazione in vinile su 45 giri.

Felicissima e onorata la cantante ha dato la notizia su Instagram: “Ragazziiii! Mi hanno appena comunicato che il brano “Occhi di gatto” è stato certificato oro! Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie mille a tutti voi, al maestro Ninni Carucci e alla grande Alessandra Valeri Manera… Vi amoooo!”.

Occhi di Gatto è stata di recente re-incisa da Cristina D’Avena per il suo album Duets del 2017, in un inedito duetto con la regina del rock italiano Loredana Bertè. Ci uniamo alla felicità dell’artista per questo meritato successo e vi proponiamo una carrellata dei suoi ultimi look più belli.

Il primo outfit è stato sfoggiato dalla cantante durante l’ultima edizione dello Zecchino d’Oro: un abito lungo e rosso, in perfetto christmas mood. La parte alta è completamente di pizzo, mentre la gonna leggermente svasata è composta da strati di tulle che in vita creano delle balze stile principessa Disney. Il capo è firmato Olvi’s ed è realizzato su misura.

Il secondo look che vi mostriamo è composto da una gonna “cuoricinosa”, come la definisce Cristina, ampia e a vita alta proprio come le adora lei. Al capo ha abbinato un semplice top in raso nero senza maniche con collo alto, e una collana con croce. La gonna è firmata di My5 Brand ed è realizzata su misura appositamente per lei in una originale fantasia ottica e multicolor composta da onde di cuori.

L’ultima mise ha come protagonista un’altra maxi skirt, con una fantasia pop art. La gonna è a vita alta e, per segnare ulteriormente questa parte del corpo, è stata applicata una fascia larga che arriva fin sotto il seno. Cristina D’Avena ha completato il look con una maglia nera a fascia e un bolerino in pelle stile chiodo. Il tocco di luce è dato dal collier di argento brunito e strass.