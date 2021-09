Domenica 5 settembre Rete 4 trasmette in prima tv il thriller L’amore criminale. La pellicola, uscita nel 2017, segna l’esordio alla regia di Denise Di Novi, dopo una lunga carriera da produttrice (ricordiamo, tra gli altri, la collaborazione con Tim Burton).

Il film (qui il trailer) racconta la storia di Julia (Rosario Dawson) e David (Geoff Stults), una giovane coppia che, all’apparenza, ha una vita perfetta. Ben presto, però, i fantasmi del passato tornano a tormentarli. Il vecchio compagno di lei è appena uscito dal carcere, dove è stato rinchiuso per violenza domestica, e ora minaccia di sconvolgerle nuovamente la vita. Lui deve fare i conti con una ex moglie particolarmente possessiva. Quello che la ragazza non sa è che sarà proprio quest’ultima a costituire per lei un pericolo ancora più grande: Tessa (che ha il volto di Katherine Heigl, che abbiamo conosciuto nei panni della dottoressa Izzie Stevens in Grey’s Anatomy) non riesce ad accettare la fine del suo matrimonio e inizia subito a manifestare la sua rivalità nei confronti della nuova fidanzata di David.

Ad aggravare ancora di più il già precario equilibrio di questa situazione, c’è il fatto che i due ex coniugi hanno una bambina, Lily, che ha instaurato un ottimo rapporto con la nuova compagna di suo padre. È proprio questo legame che provoca in Tessa una gelosia incontrollabile: Julia le sta portando via non solo la casa dove ha vissuto per anni insieme al marito, ma anche l’affetto di sua figlia.

La donna tenta un’ultima volta di rimettere insieme i pezzi del suo matrimonio e, contemporaneamente, sviluppa una vera e propria ossessione nei confronti di chi, secondo lei, la sta sostituendo. La rivalità si tramuta quindi in odio, e i suoi sentimenti diventano folli e patologici. La vita da sogno che la nuova coppia tanto desiderava si trasforma un incubo senza fine.