Un terribile trauma porta una donna ad alienarsi sempre di più dalla realtà. È questa la trama di Angel of Mine, il film diretto dalla regista australiana Kim Farrant in onda giovedì 26 agosto su RaiTre, alle 21:45. Tra i protagonisti Yvonne Strahovski, Noomi Rapace e Luke Evans.

La pellicola, remake del film francese del 2008 Mark of an Angel, è un thriller drammatico che vede protagonista Lizzie – interpretata da Noomi Rapace – una donna che ha perso la sua bambina appena nata a causa di un tragico incendio sviluppatosi nell’ospedale dove aveva partorito. Affetta da una grave forma di disturbo da stress post traumatico, la donna, giorno dopo giorno, perde inesorabilmente contatto con la realtà.

Si ritrova, così, a credere che la figlia dei vicini, e compagna di scuola di suo figlio, sia la sua bambina. Il suo ex marito Mike è molto preoccupato per lei e minaccia di portar via Thomas se l’ex moglie non si rivolge ad uno terapeuta. Ma Lizzie è certa di non sbagliare e andrà fino in fondo in cerca della verità.

Le riprese del film si sono svolte interamente in Australia a Melbourne, dove sono state girate quasi tutte le scene, come si evince anche dal trailer. Le musiche sono di Noel Gabe. Luke Davies e David Regal hanno scritto la sceneggiatura, Andrew Commis ha curato la fotografia mentre Jack Hutchings si è occupato del montaggio. La scenografia invece è di Ruby Mathers.

Il film è prodotto da Magna Entertainment, Garlin Pictures, R7 Entertainment, Rockaway Films, SixtyFourSixty, XYZ Films, e distribuito da Lionsgate Home Entertainment. Nel cast anche Rebecca Bower, Finn Little, Annika Whiteley, Yvonne Strahovski, Pip Miller, Tracy Mann, Richard Roxburgh.