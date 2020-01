La Regina Elisabetta ha saputo dalla tv dell’addio di Harry e Meghan: la reazione

Meghan Markle e il Principe Harry hanno annunciato nelle scorse ore il loro addio al ruolo di membri anziani della Famiglia Reale, e sembra che la Regina Elisabetta II non ne sapesse nulla e che abbia appreso dalla tv la notizia. I media inglesi parlano di una sovrana sconvolta e turbata da quella che i media britannici hanno già definito la “Megxit“, altri di una nonna delusa e molto adirata. Per ora non ci è dato sapere con esattezza quanto dell’annuncio di ieri fosse noto alla Regina. Di certo, come confermato da Palazzo, non sarà una trattativa semplice, e neanche veloce.

Infatti Hannah Howard, portavoce ufficiale della Sovrana, ha diffuso una breve nota nella quale dichiara che le discussioni col Duca e la Duchessa di Sussex sono in una fase iniziale.

“Comprendiamo il loro desiderio di un approccio diverso, ma queste sono questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate“.

I Duchi di Sussex hanno annunciato troppo presto la loro decisione, o l’hanno presa senza consultare nessuno? Il Daily Mail insinua che sia stato tutto deciso durante le vacanze in Canada, senza il benestare del loro staff britannico.

Secondo fonti di Palazzo, i Windsor avrebbero fatto di tutto, dal 2016 ad oggi, per andare incontro a Meghan Markle e il Principe Harry. L’annuncio di ieri quindi ha scosso gli animi non solo della Regina, ma anche dei Principi Carlo e William.

Intanto un forte sostegno alla coppia, in particolare a Meghan, arriva da Sarah Ferguson, zia prediletta di Harry: “So cosa sta passando Meghan Markle perché ci sono passata anche io” ha raccontato in una intervista a Vogue Arabia. “Deve essere duro per lei, la capisco. Penso sia moderna e favolosa. Era già famosa prima. È fantastica. Perché Meghan non può essere fantastica? Perché non può essere celebrata?“.