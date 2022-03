"La vita bugiarda degli adulti", Netflix svela il cast (completo) della serie

È appena terminata la terza stagione de L’amica geniale, grande successo di critica e pubblico, nonostante la flessione negli ascolti dell’ultima puntata dovuta probabilmente all’attenzione di molti telespettatori rivolta alle sorti della guerra in Ucraina. Ma un altro romanzo di Elena Ferrante è già pronto per essere adattato in una trasposizione televisiva. La piattaforma di streaming americana, Netflix, ha infatti ufficializzato il cast del nuovo prodotto originale, La vita bugiarda degli adulti.

La serie dovrebbe essere disponibile entro la fine del 2022 e vedrà, tra gli altri, protagonisti due attori affermati come Valeria Golino e Alessandro Preziosi. La storia vede ancora una volta la città di Napoli come sfondo, con le sue contraddizioni tra la Napoli di sopra, con una sua identità borghese e rispettabile e quella di sotto, più caotica, problematica e triviale.

Nel mezzo di queste contraddizioni, si sviluppa l’esistenza di Giovanna Trada, nel suo passaggio dall’età dell’infanzia a quella dell’adolescenza nel contesto degli Anni’90. La giovane attraversa le contraddizioni e le ostilità tra le due distinte realtà, oscillando tra alto e basso e provando un certo disorientamento che le fa apparire Napoli come una città senza scampo. A interpretare la protagonista è l’attrice Giordana Marengo, Golino il personaggio della zia carismatica ed enigmatica, mentre Preziosi veste i panni di suo padre.

Il ruolo della madre di Giordana è affidato a Pina Turco, Rossella Gamba è Angela, la migliore amica d’infanzia di Giovanna, e Azzurra Mennella la sorella minore Ida. Il ruolo di Margherita, un’amica di Vittoria, è affidato a Susy Del Giudice, a Biagio Forestieri quello di Mariano, il marito di Costanza, Raffaella Rea, che è la madre di Angela e Ida oltre che l’amante di Andrea. A completare il cast, ci sono Giuseppe Brunetti (Corrado), Maria Vera Ratti (Giuliana), Gianluca Spagnoli (Tonino), Adriano Pantaleo (Rosario) e da L’amica geniale Giovanni Buselli (Roberto).