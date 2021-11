Grandi novità per i fan di SKAM. Netflix ha appena rivelato i nomi dei protagonisti di SKAM Italia 5 e ha anche annunciato che le riprese sono iniziate il 24 novembre 2021. Con una foto su Instagram e alcune storie la piattaforma streaming fa sapere che Eva, Niccolò, Asia, Elia, Sana, Silvia, Viola, Filippo, Federica, Luca, Malik, Edoardo, Rami, Giovanni e Martino stanno tornando.

Per ora quindi si sa per certo che nel cast sono confermati Ludovica Martin0, Francesco Centorame, Beatrice Bruschi, Greta Ragusa, Pietro Turano, Martina Lelio, Nicholas Zerbini, Ibrahim Keshk, Giancarlo Commare, Mehdi Meskar, Ludovico Tersigni e Federico Cesari. Le due new entry di cui invece già si sa per certa la presenza sono Nicole Rossi e Lea Gavino, rispettivamente Alice e Viola.

Inoltre, Ludovico Bessegato non sarà più il regista di questa quinta stagione in arrivo e si dedicherà solo alla sceneggiatura. La serie sarà invece diretta da Tiziano Russo. Un’altra indiscrezione arriva da una foto pubblicata da una Instagram stories di un ragazzo, Samuel Habib. Lo scatto, fatto fuori dal liceo Kennedy di Roma scenario di tutte le vicende dei protagonisti, riporta anche un gossip e il giovane sostiene di sapere chi sarà il protagonista di SKAM Italia 5 e fa il nome di Elia, alias Francesco Centorame.

Altri rumors in rete, invece, parlano anche di un coinvolgimento di Nicole Rossi, ex Il Collegio e Pechino Express. Molti fan vorrebbero rivedere proprio Elia in questo nuovo ciclo di puntate anche perché è un personaggio ancora tutto da scoprire, soprattutto dopo le sue rivelazioni alla fine della quarta stagione, in cui sognava una nuova vita.