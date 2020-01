Il Principe Harry ha rotto il silenzio parlando a cuore aperto per la prima volta della Megxit, affermando che lui e Meghan Markle non avevano scelta. Le dichiarazioni arrivano durante l’evento benefico della fondazione Sentebale, creata dallo stesso Harry e dal principe Seeiso del Lesotho nel 2006 in onore di Lady Diana. Il suo scopo è quello di perpetuare il suo aiuto ai malati di Aids e Hiv.

“Prima di iniziare questa sera devo dire che posso solo immaginare ciò che potreste aver sentito o forse letto nelle ultime settimane. Per questo voglio che ascoltiate da me la verità“. Il Principe Harry, dopo giorni di speculazioni, gossip e accuse, è pronto ad affrontare i media e l’opinione pubblica. Venerdì la Regina Elisabetta II ha concesso a lui e Meghan Markle la possibilità del ritiro, seppur parziale, dalla Royal Family, con la rinuncia ai titoli di Altezze Reali.

“Voglio parlarvi non come un principe, un duca, ma come Harry, la stessa persona che molti di voi hanno visto crescere negli ultimi 35 anni. Il Regno Unito è la mia casa e un luogo che amo. Questo non cambierà mai, ma io e Meghan non avevamo altra scelta” spiega il Principe Harry. La Megxit sarebbe nata dall’eccesiva pressione imposta dai media sulla Markle e dal sempre ventilato desiderio di Harry di vivere una vita più normale possibile.

“Sono cresciuto sentendo il sostegno di molti di voi e vi ho guardato mentre accoglievate Meghan a braccia aperte, vedendomi trovare l’amore e la felicità che avevo sperato per tutta la vita. So anche che mi conoscete abbastanza bene da capire che la donna che ho scelto come moglie abbia i miei stessi valori. È così, ed è la stessa donna di cui mi sono innamorato”. Harry ci tiene a sottolineare la figura di Meghan, criticata dai media senza darle una possibilità.

“Facciamo entrambi tutto il possibile per onorare la bandiera e svolgere i nostri ruoli per questo Paese con orgoglio. Dopo sposati, Meghan e io eravamo eccitati, fiduciosi ed eravamo qui per servire e onorare. Per tutte queste ragioni mi dà molta tristezza che siamo arrivati a questo punto.”

Il Principe parla di una decisione inevitabile, dato ciò che è avvenuto nonostante il loro impegno ed entusiamo. “La decisione che ho preso per me e mia moglie di fare un passo indietro non è stata presa alla leggera. Ci sono stati molti mesi di discussioni, molti anni di battaglie. So che non si può avere sempre ragione, ma al punto in cui eravamo, non c’era davvero altra opzione“.