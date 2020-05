Lady Diana: un nuovo documentario Netflix fa adirare William, Harry e Kate Middleton

Un nuovo documentario su Lady Diana, che dovrebbe andare in onda su Netflix, fa adirare i Principi William e Harry e Kate Middleton. Pare che i tre siano sul piede di guerra per un nuovo docu-film non autorizzato sulla Principessa tragicamente scomparsa nel 1997. Pare che i due fratelli, riuniti dopo tante tensioni per questa vicenda, siano amareggiati e arrabbiati per il documentario. Per ora, assicurano i produttori, non c’è un acquirente, ma pare che Netflix sia pronto ad acquistarlo.

William e Harry riuniti per mamma Diana, con Kate Middleton al loro fianco. Pare infatti che i tre siano in contatto per trovare un modo per fermare il docu-film. Being Me: Diana sarebbe un viaggio nella psicologia della Principessa, dall’infanzia ai suoi ultimi giorni. Si parlerà dei fantasmi del passato di Diana, dall’abbandono della madre, andata via con un altro uomo, al padre, innamoratissimo della matrigna. La sua solitudine, il suo rapporto difficile con Carlo, i tradimenti, e tutto ciò che ne è conseguito sulla sua salute mentale.

Interviste della stessa Diana, racconti di persone che la conoscevano, un’analisi dei suoi traumi. Nessun membro della Royal Family nè degli Spencer. Pare infatti che nessuno abbia voluto prendere parte al progetto, suddiviso in quattro puntate. Ora il desiderio di Harry, William e Kate di fermarlo, delusi e rattristati dall’ennesimo scandagliamento della vita della Principessa.

Avremmo preferito rivedere i due Principi riuniti per un evento gioioso, ma si spera che almeno questo fermi la faida tra i due fratelli.

Le loro vite non sono state più le stesse da quando William, 15 anni, e Harry, 13, hanno dovuto seguire il feretro della madre durante l’ultimo saluto. Motivo per il quale cercheranno di fermare l’ennessimo tentativo non autorizzato di sfruttare il suo nome. Netflix non ha ancora confermato se acquisterà il progetto su Lady Diana.