Lady Gaga e Ariana Grande: un'amicizia nata quasi dieci anni fa

L’amicizia tra Ariana Grande e Lady Gaga è nata circa dieci anni fa. A ricordarlo è la cantante di Thank You Next che ha ripubblicato un tweet scritto nel 2009. Le due artiste, dopo essersi incontrate diverse volte sul palcoscenico, tra premi e red carpet, hanno finalmente deciso di duettare insieme. Il brano è Rain On Me ed è il prossimo singolo del nuovo album di Lady Gaga, Chromatica, in uscita il 29 maggio 2020. Per il momento non ci sono informazioni circa un eventuale video data la situazione di emergenza, certamente le due artiste cercheranno in tutti i modi di soddisfare le aspettative dei fan.

“Lady Gaga è l’artista più incredibile e dedicato che abbia mai visto. Io amo. Sua. Senza parole“, ha scritto nel 2009 Ariana sul suo profilo Twitter. Ieri la cantante 26 enne ha ripubblicato il cinguettio e ha taggato la Gaga. Inizialmente la loro amicizia stentava un po’ a partire, Gaga era scettica nei confronti di Ariana, ma pian piano le due artiste si sono scoperte grandi amiche e con diversi interessi in comune.

“Era così insistente. Ha provato più volte ad essere mia amica“, ha dichiarato la Germanotta in un’intervista a Zane Lowe di Apple Beats 1. “Mi vergognavo troppo per uscire con lei, perché non volevo proiettare tutta questa negatività su qualcosa che era curativo e così bello.”

Durante l’intervista la cantante di Just Dance ha spiegato come è nata Rain On Me. “Ci siamo sedute ad un tavolo e abbiamo raccontato tutte le nostre esperienze e i dolori” spiega Gaga. “Nonostante la giovane età Ariana è stata segnata da esperienze molto forti, la morte del suo ex fidanzato Marc Miller e l’attentato a Manchester.” Il brano Rain On Me racconta la storia di due donne che si confrontano sui loro problemi e decidono come andare avanti.