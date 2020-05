Lady Gaga: in Chromatica racconto il mio passato doloroso

Lady Gaga ha deciso di raccontare il suo passato doloroso nel nuovo album Chromatica. La cantante ha pensato di incanalare tutte le sue esperienze amorose in questo nuovo progetto musicale raccontandosi a tutto tondo. Per fare ciò ha messo nero su bianco tutto il suo dolore e lo ha arrangiato trasformandolo in brani dance. Poco tempo prima dell’uscita dell’album, la star di Poker Face ha raccontato come tutti gli errori del passato l’abbiano portata ad essere chi è oggi e a voler condividere questa esperienza, con i suoi fan attraverso il suo nuovo progetto musicale. L’uscita del disco è prevista per il 29 maggio ed è stata anticipata dal singolo Stupid Love. Il prossimo singolo sarà Rain On Me in collaborazione con Ariana Grande.

In vista dell’uscita di Chromatica Lady Gaga ha rilasciato un’intervista a Beats 1 con Zane Lowe. Durante la chiacchierata il conduttore le ha chiesto quale fosse l’ispirazione che l’ha portata a scrive il nuovo album. La cantante ha spiegato che tutte le esperienze passate, il dolore e le delusioni, sono il cuore pulsante del nuovo disco, e ha cantato un’anteprima di Free Woman. “Non sono niente senza una mano ferma, non sono niente se non so di poterlo fare. Sono ancora qualcosa se non ho un uomo, sono una donna libera” recita il testo della canzone. Il testo racconta la storia di una donna che nonostante la sua relazione amorosa riesce a raggiungere il potere.

“Oltre a questo il nuovo disco sarà interamente ballabile, qualcosa pensato apposta per le discoteche e per le piste da ballo” ha aggiunto la Germanotta. Nel corso degli anni Gaga ha avuto diversi interessi amorosi, tutti naufragati dopo aver annunciato l’imminente matrimonio. Tra le sue relazioni più importanti ricordiamo Taylor Kinney e il talent scout Christian Carino. Attualmente la cantante sembra aver trovato la stabilità con l’imprenditore Michael Polansky. Sembra che i due vadano molto d’accordo e che finalmente la Gaga abbia trovato l’uomo che fa per lei.