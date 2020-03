Lady Gaga: gli auguri di compleanno di Ariana Grande accendono le voci di un duetto

Ariana Grande augura buon compleanno a Lady Gaga, accendendo le voci di un possibile duetto tra le due. Nei giorni scorsi molti siti musicali avevano parlato della possibilità del tanto atteso brano delle due artiste. Pare che sarà contenuto in Chromatica, il nuovo album di inediti di Lady Gaga, al momento posticipato per il Coronavirus.

Dalle due interessate non arrivano conferme o smentite, ma questo post sui social pare confermi la notizia. Infatti non avevamo fino ad oggi mai visto interagire pubblicamente Ariana Grande e Lady Gaga e il tempismo sembra sospetto.

“Buon compleanno a questo angelo che ha cambiato la mia vita in molti modi” scrive la cantante di Thank U Next. “Ve lo spiegherò meglio più avanti” continua, con una frase che ha convinto i fan dell’ipotesi duetto. “Fai sentire il mio cuore pieno e capito. Ti auguro tutta la gioia del mondo! Mangia un po’ di pasta!”.

La cantante ironizza sulle origini italiane di entrambe, e la foto, recentissima e inedita, sembra ritrarle proprio in uno studio di registrazione. Le coincidenze, specie per i fan, sembrano davvero troppe.

Nei giorni scorsi molti blog di musica avevano anticipato una collaborazione stellare in Chromatica, e poi era spuntato il nome della giovane artista. Sarà vero? Forse si, e pare che Ariana Grande e Lady Gaga stiano lanciando dei messaggi sui social per create attesa su questo brano. Non ci resta che aspettare la sorpresa, se può essere considerata ancora tale.