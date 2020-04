Lady Gaga: nel nuovo album Chromatica duetti con Elton John e Ariana Grande

Difficile mantenere un segreto in un mondo in cui le informazioni passano attraverso il web, un’infrastruttura facilmente perforabile per chi possiede le competenze giuste. E a farne le spese a volte sono gli artisti come Lady Gaga, la quale ha visto finire su Internet la tracklist – i titoli dei brani – del suo nuovo attesissimo album, Chromatica.

Dovendo fare buon viso a cattivo gioco, la cantante 34enne, che stava lavorando sul nuovo progetto discografico da ormai 4 anni, ha voluto cavalcare l’onda annunciando che il sesto album della sua carriera conterrà anche dei duetti con Elton John e Ariana Grande.

Originariamente Lady Gaga avrebbe dovuto far uscire Chromatica il 10 di aprile, ma l’emergenza provocata dalla pandemia da Coronavirus ha causato un rinvio, senza che al momento sia stata confermata una nuova data di pubblicazione. Da qui la necessità di mantenere il riserbo sui dettagli relativi all’album.

Un’accortezza che però è stata vanificata dal distributore americano Target, che ha reso disponibile l’album in pre-ordine, pubblicando per errore anche la copertina e il retrocopertina del cd, in cui sono presenti tutti i titoli della canzoni, in ordine, nonché le indicazioni degli ospiti.

Elton John dunque compare in un brano intitolato Sins from Above, mentre Ariana Grande canta sulla traccia Rain on Me. Inoltre c’è spazio anche per un gruppo poco noto in occidente, la band sud-coreana Blackpink tutta al femminile, che compare in Sour Candy.

Ma il leak dell’album non è stata l’unica cosa per cui il nome di Lady Gaga è comparso sulla stampa specializzata, negli ultimi tempi. La settimana scorsa la cantante ha infatti organizzato un grande evento di beneficenza, il One World: Together At Home Special.

Target leaks Lady Gaga’s “Chromatica” tracklist, including collabs with Ariana Grande, BLACKPINK, and Elton John. pic.twitter.com/Rqexk1IpeA — Pop Base (@PopBase) April 22, 2020

Si è trattato di un grande concerto diffuso via streaming al quale hanno partecipato decine di star di altissimo profilo, avente come scopo quello di raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul Coronavirus e le relative misure di prevenzione. Tra i cantanti che si sono prestati si possono citare Celine Dion, Beyonce, Taylor Swift, Stevie Wonder, Ellie Goulding e Paul McCartney.