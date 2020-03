Lady Gaga: il messaggio anti Coronavirus per i suoi fan

Lady Gaga ha commentato su Twitter e Instagram l’attuale situazione mondiale, lanciando un messaggio anti Coronavirus per i suoi fan. La cantante di Stupid Love si unisce alla lunga schiera di artisti che si stanno mobilitando sui social. Gaga ha sempre fatto di queste situazioni un motivo per esortare i suoi seguaci a seguire le regole e a restare uniti. Il virus ha colpito anche gli Stati Uniti e da ieri il presidente Trump ha dichiarato lo stato di emergenza a livello nazionale.

“Ora è più importante che mai essere premurosi. Per quelli che sono malati, e quelli che non lo sono e hanno paura. Siamo tutti sulla stessa barca. Ti amo mondo”. Così ha cinguettato la cantate di Stupid Love. Lady Gaga ha pubblicato il post anti Coronavirus sui suoi canali social. Un piccolo gesto di conforto e di solidarietà per chi sta lottando in questo momento con la malattia e per chi ha paura.

La cantante ha da poco lanciato un nuovo singolo e un nuovo tour, che adesso potrebbe però saltare. Il singolo Stupid Love ha riscosso un discreto successo sia da parte dei fan che della critica. Il Chromatica Ball dovrebbe iniziare il prossimo 24 luglio in Francia. Sicuramente, vista l’emergenza Covid19 e i vari annullamenti che si stanno susseguendo potrebbe essere rimandato. Ad oggi i biglietti per le date in Europa e in America sono ancora in vendita, decisione che potrebbe far discutere.