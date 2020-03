Lady Gaga pazza del fidanzato Michael Polansky: le foto su Instagram

Vedere una coppia felice dare spettacolo può essere molto piacevole oppure fonte di imbarazzo o fastidio: sentimenti che sono amplificati esponenzialmente se almeno uno dei due è un personaggio famoso. E allora siamo sicuri che i fan di Lady Gaga saranno molto contenti di vederla follemente innamorata del nuovo fidanzato, Michael Polansky.

La cantante 33enne ha infatti dimostrato tutto il proprio amore al compagno con ben due post Instagram nell’arco di poche ore. Lady Gaga non è mai stata troppo schiva quando si è trattato di parlare dei propri sentimenti, ma se si considera che la frequentazione con l’imprenditore hi-tech della Silicon Valley dura da pochi mesi, allora bisogna considerare questo come un deciso segnale dell’ottimo stato di salute della relazione.

Va dunque a gonfie vele, tanto che i due scarni messaggi a corredo delle foto sono un invito a “portare mamma a spasso” e il molto esplicito “ho uno stupido amore“. Il fidanzamento con il coetaneo Polansky era stato reso ufficiale, dopo qualche settimana di voci, proprio attraverso il social.

I due appaiono sempre abbracciati, in giro per eventi mondani, con espressioni trasognate e sguardi di intesa romantica. Insomma, tra la popstar e l’uomo d’affari non potrebbe andare meglio da quando quest’ultimo comparve in qualità di misterioso partner a Capodanno: la coppia venne vista in un ristorante a Las Vegas, ma al momento nessuno conosceva l’identità di Polansky.

Una laurea in matematica, socio di uno dei fondatori di Facebook, grandi impegni anche in ambito sociale, Michael ha dichiarato di essere sempre pronto a seguire la cantante nei suoi impegni lavorativi, perché vuole trascorrere quanto più tempo possibile con lei.

Sembra dunque definitivamente archiviata anche in chiave social la frequentazione – ovviamente solo amicale – tra Stefani Joanne Angelina Germanotta e Bradley Cooper, attore e regista di A Star is Born. Molto probabilmente la popstar non ha più tempo per il collega, cui l’univa una chimica evidente, sfruttata poi a fini promozionali per l’uscita del film.