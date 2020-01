Non è certo un buon momento per quanto riguarda l’amore per Lady Gaga, dopo la rottura del fidanzamento con Christian Carino nel febbraio 2019 (che sarebbe legata all’esibizione con Bradley Cooper durante gli Oscar 2019) e la sua relazione lampo con Dan Horton la cantante non ha ancora trovato il partner ideale. Eppure questo non sembra essere il suo primo pensiero. Fonti vicino a Lady Gaga, come rivelato in esclusiva dal Radaronline, rivelano che ciò che le interessa di più al momento è diventare mamma.

Ma nello stesso tempo pare abbia affermato che per farlo non stia pensando di trovare un partner ma che stia prendendo in considerazione l’adozione o anche la maternità surrogata. Lady Gaga proviene da una famiglia solida e sembra che abbia sempre desiderato costruirne una sua. L’idea della maternità le sarebbe venuta durante l’esposizione ai raggi X in ospedale, come ha rivelato una fonte vicina alla cantante allo scrittore di gossip A.J. Benza nella sua rubrica Fame.

La cantante era caduta dal palco insieme ad un fan durante un concerto nell’ottobre 2019 a Las Vegas. Durante il controllo ospedaliero Lady Gaga avrebbe avuto una sorta di epifania in cui realizzava di sentire una mancanza e di desiderare un figlio a cui lasciare la propria eredità.