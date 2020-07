Elementi di arredo insostituibili in una casa ricca di stile, opere d’arte che scolpiscono la luce con forme e volumi, pezzi che valorizzano ogni ambiente in cui vengono inseriti: sono i lampadari che hanno fatto la storia del design, da quelli del periodo d’oro degli anni Cinquanta e Sessanta ai giorni nostri. Del resto, in qualsiasi tipo di stanza si può fare a meno di molte cose, ma non dell’illuminazione, e i lampadari sono la soluzione più pratica per diffondere la luce ad ampio raggio dal soffitto. Sono fondamentali nei grandi ambienti, in cui vengono accompagnati da applique, lampade da tavolo e lampade da terra per creare vari punti luce.

I lampadari di design famosi, naturalmente, non sono “solo” lampadari. Come altri pezzi iconici, dalle poltrone ai vasi, raccontano una storia e dicono del padrone di casa molto di più di quanto potrebbero fare le parole.

10 lampadari che hanno fatto la storia del design

Minimal o barocchi, in materiali preziosi o innovativi, dall’allure vintage o contemporanei, ecco 10 lampadari che hanno fatto la storia del design.

Gino Sarfatti, Lampada 2097/50, Flos (1958)

Questa lampada a sospensione a luce diffusa ha un design essenziale, sebbene ispirato alle “leggendarie” creazioni in vetro di Murano. La struttura centrale è in ferro, i bracci in ottone, ed entrambi possono essere cromati, neri o dorati. Il rosone è in acciaio. Attualissima.

Poul Henningsen, Artichoke Glass, Louis Poulsen (1958)

Le 72 lamine formano 12 file costituite da sei lamine ciascuna e illuminano il lampadario. Il riflesso dalla sorgente viene diffuso nelle superfici sabbiate inferiori. Questa luce, riflessa in modo decorativo sulle superfici superiori, offre una luminosità unica.

Angelo Mangiarotti, Lampada Giogali, Vistosi (1967)

Un sistema decorativo d’illuminazione basato sull’elemento del gancio di cristallo componibile. Disponibile in diversi colori, montabile in versione da tavolo, da soffitto, sospensione, da parete, può creare grandi lampadari e strutture di qualsiasi dimensione, rotonde, quadrate o ovali.

Jasper Morrison, Glo-Ball, Flos (1998)

Minimal ed evergreen il lampadario a sospensione ideato da Jasper Morrison. Unisce il diffusore in vetro opalino incamiciato, soffiato a bocca, al plafone di acciaio stampato e zincato con cavo di sospensione di acciaio.

Patricia Urquiola e Eliana Gerotto, Lampadario Caboche, Foscarini (2005)

Di giorno e di notte, le lampade Caboche trasformano la luce in una scintillante composizione di sfere trasparenti. Un gioiello di design che nasce da una sintesi di tecnologia e creatività. Meglio abbinarlo ad un ambiente sobrio o minimal.

Gwendolyn e Guillane Kerschbaumer, Mimosa, Atelier Areti (2012)

Elegante e solido, con i suoi 19 bulbi in vetro opaco, questo lampadario ha un design geometrico ma è anche una creazione illuminotecnica delicata e poetica nelle sue proporzioni. Disponibile in bianco, nero e ottone spazzolato.

Herzog & de Meuron, Unterlinden sospensione, Artemide (2014)

Concepita per installazioni museali dalla partnership Herzog & de Meuron fondata a Basilea nel 1978, coniuga il fascino estetico di un oggetto di altri tempi a un alto valore tecnologico ed illuminotecnico. Il corpo della lampada viene realizzato con una pressofusione di alluminio o bronzo.

Michael Anastassiades, IC Light, Flos (2014)

Come definire questa creazione se non “ultra glamour”? Il telaio in ottone è spazzolato e verniciato trasparente o acciaio cromato, mentre il diffusore opalino in vetro soffiato.

Marcantonio, Monkey Chandelier, Seletti (2015)

Le tre piccole scimmie irriverenti disegnate da Marcantonio Raimondi Malerba hanno fatto loro un intero lampadario, disponibile in nero e in bianco mat. Soggetti e colori non convenzionali per ambienti fuori dall’ordinario.

Dowel Jones, King Dome, Woodmark (2016)

Semplice e versatile, King Dome si concentra sulla silhouette e sulle linee che si intersecano con la sottile struttura metallica a griglia. Le sue cupole sono appese a tondini d’acciaio e rifinite con una verniciatura a polvere nera.