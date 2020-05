Lana Del Rey usa il succo di limone per schiarire i capelli

In quarantena anche le star più famose sono ormai costrette a fare a meno di parrucchieri ed estetisti mostrandosi non impeccabili come sempre.

C’è chi con molta autoironia ha deciso di mostrare le proprie imperfezioni immortalandosi al naturale e sfoggiando, ad esempio, l’evidente ricrescita bianca dei capelli. Molte, invece, stanno sperimentando soluzioni casalinghe per risolvere i problemi estetici più comuni.

Tra tutte Lana Del Rey ha voluto sfruttare un vecchio metodo delle nonne per schiarire la ricrescita scura dei suoi capelli biondi. Il trucco consiste nell’applicare del succo di limone sulla parte da schiarire in quanto l’acido citrico che contiene accelera l’imbiondimento.

Il risultato è stato perfetto e Lana lo ha condiviso su Instagram pubblicando un selfie con la sua ritrovata chioma bionda: “Quando non hai scelta e devi tornare per forza al tuo colore biondo naturale perché Kevin Tracey e Jacob non sono qui e non c’è niente di meglio del succo di limone per coprire la ricrescita di 9 settimane“.

La soluzione casalinga ha funzionato sulla cantante, ma c’è da sottolineare che il succo di limone sui capelli può avere degli effetti imprevedibili e quindi non è adatto a tutte. La fibra dei capelli subisce, infatti, un duro attacco combinando il sole con il limone e quindi la chioma potrebbe facilmente apparire disidratata e spenta.

Per avere dei riflessi dorati ed una chioma luminosa è meglio optare per la camomilla: l’imbiondimento è più delicato ma i capelli non subiranno alcuno stress.