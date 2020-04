Il tutorial di Eva Longoria: come ritoccare la ricrescita dei capelli

Anche le star più famose, ormai in quarantena da più di un mese, sono costrette a far a meno di parrucchieri ed estetisti mostrandosi non impeccabili come sempre.

I drammi che affliggono maggiormente le donne, famose o meno, riguardano inevitabilmente i capelli: la chioma ha perso la propria forma, i tagli sono disordinati, le sfumature sono andate perse e la ricrescita è evidente.

La bellissima Eva Longoria, invece di nascondere queste imperfezioni, ha voluto mostrarle con molta autoironia condividendo un video su Instagram in cui inquadra la sua ricrescita bianca tendente al grigio lunga quasi quattro centimetri.

L’attrice di origine messicana ha, così, mostrato una soluzione rapida al problema da cui tutte possono prendere esempio. Nel tutorial social Eva ha utilizzato una tintura spray marcata L’Oreal, brand di cui è testimonial, per ritoccare la sua chioma scura. In poche mosse l’artista 45enne ha vaporizzato il prodotto sulla ricrescita coprendola alla perfezione e commentando così: “Non chiudere gli occhi o ti perderai la magia!!!“.

Il risultato ha mandato in visibilio le sue fan: il video ha totalizzato più di due milioni di visualizzazioni e in tantissime hanno lanciato commenti entusiasti per il prodotto che in questo periodo risulta essere una vera e propria salvezza prima dell’agognata riapertura dei parrucchieri.