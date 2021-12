Sembra che gli abiti con dettagli cut out siano il vero must have della stagione fredda: fin dall’autunno 2021, infatti, siamo stati travolti da centinaia di foto di celebrities che hanno calcato palchi e red carpet sfoggiando vestiti dalle forme e colori più disparati, ma con una caratteristica in comune: il cut out, che conferisce quel vedo – non vedo iper femminile a qualsiasi abito. E la pop star Lana Del Rey non è stata certo da meno, in occasione dei Variety Awards 2021.

La cantante è apparsa sul tappeto rosso dell’evento, durante il quale ha ricevuto il premio Variety Hitmakers Decade Award, con un abitino sui toni del verde, dalla stampa psichedelica, caratterizzato da una miriade di lacci che si incrociano fino a chiudersi in un fiocco all’altezza del seno. Il tutto reso più sensuale da alcuni dettagli cut out, che lasciano poco all’immaginazione ma che rendono il look ancora più sofisticato.

Ma ciò che più stupisce è che un abito del genere non porta nessuna grande firma: quello scelto da Lana Del Rey, infatti, è un vestito di Shein, il marchio cinese di fast fashion che negli ultimi anni sta letteralmente spopolando e che è diventato leader del settore. Ebbene sì: la star nominata artista del decennio ha sfilato su un importante red carpet con un capo da meno di 20 dollari. Un chiaro esempio di come, per essere glamour e alla moda, un abito non debba necessariamente essere griffato e avere prezzi da capogiro.

Per completare l’outfit, la cantante ha scelto una giacca nera DNC, in stile workwear, che rende il tutto più casual anche grazie alla maxi stampa sul davanti. L’abito è stato poi abbinato ad un paio di stivali scamosciati color nude, dal gambale piuttosto largo. Per quanto riguarda il beauty look, invece, Lana Del Rey ha puntato su quello che ormai è il suo marchio di fabbrica: una linea di eyeliner nero e i capelli acconciati con un semi raccolto in stile Anni ’50.