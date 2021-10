Dopo il matrimonio, blindatissimo, celebrato il 7 ottobre 2021, Lapo Elkann e Joana Lemos sono partiti per il viaggio di nozze con una destinazione rimasta segreta. Una volta atterrati, però, il rampollo di casa Agnelli ha svelato la loro meta: dal Portogallo, dove si sono detti sì, i due sono volati in Arabia Saudita. Lo ha rivelato con una foto su Twitter, che lo ritrae insieme alla moglie ad AlUla, un sito archeologico che si trova sull’antica Via dell’Incenso.

“In viaggio di nozze con Joana. Vi mando un saluto da AlUla, Arabia Saudita. Patrimonio Unesco, colmo di storia e tradizioni. Le persone sono accoglienti, un palmeto immenso, le rovine millenarie, in lontananza il mare cristallino. Grazie al fratello Teo per averci accolto“, ha scritto Lapo sui social. Al momento si tratta dell’unico scatto che ha condiviso della sua luna di miele, chissà se ne arriveranno altri.

Sembra proprio che l’erede di casa Agnelli abbia finalmente trovato il vero amore, quella felicità che, a detta sua, non aveva ancora mai provato nella vita. Lui e Joanna si sono conosciuti in Portogallo, Paese d’origine di lei, nel 2020, ed è stato amore a prima vista.

“Sono stato trafitto dal suo sguardo, dalla sua tenacia, dalla sua forza e dalla sua storia. Non c’è niente di lei che non mi piaccia, non mi era mai capitato prima. E sono sereno. Non c’è altra donna al mondo che mi abbia portato a essere la versione migliore di me stesso”,

aveva confidato Lapo al settimanale Chi, a cui ha concesso l’esclusiva delle foto del suo matrimonio. E lo ha fatto a scopo benefico: tutto il ricavato è stato donato alla Fondazione Laps, associazione di cui Elkann è presidente. Joana Lemos è un’ex campionessa di rally, e ha alle spalle un matrimonio durato ben 18 anni. Dal suo ex marito ha avuto due figli, con cui Lapo sembra andare molto d’accordo: