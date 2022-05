Dalla pelle al denim: le 3 migliori giacche primaverili per la primavera 2022

Con l’arrivo della primavera arriva anche il momento di archiviare piumini e cappotti pesanti e fare largo alle tante amate giacche, da quelle in pelle fino alle più informali in denim. Che siano lunghe, come i trench, o corte come il classico giubbino in pelle poco importa: è la loro stagione e insieme scopriamo le più belle per la primavera 2022.

Primavera 2022, è tempo di trench

L’impermeabile per eccellenza, conosciuto con il nome di trench, esce dall’armadio proprio durante la primavera, è uno dei capisaldi del guardaroba. Di origine militare (la parola trench sta proprio a indicare il “cappotto da trincea”) tra i più famosi ci sono sicuramente quelli firmati Burberry ma sono tanti i brand che anno dopo anno l’hanno inserito nelle proprie collezioni.

Morbido, leggero e notoriamente di media lunghezza, il trench è quella giusta via di mezzo, ideale per una stagione di transizione come la primavera.

Befree Donna Trench Doppio Petto con Mantella e Cintura

befree Donna Trench Doppio Petto con Mantella e Cintura verde M Trench classico ma rifinito con doppiopetto e cintura, disponibile in diversi colori. 43 € su Amazon 49 € risparmi 6 € Pro Modello classico

con doppiopetto Contro Nessuno

Questo modello di trench con doppiopetto, mantella e cinturina, è perfetto per le stagioni di transizione e per proteggersi da eventuali acquazzoni improvvisi, tipici del periodo primaverile. Di lunghezza media che arriva fino al ginocchio, questo modello è disponibile in diversi colori, tra cui il verde militare.

Primavera 2022, immancabile la giacca in denim

Un altro classico primaverile è senza dubbio la giacca in denim, conosciuto anche come giubbino di jeans. Nato inizialmente come indumento da lavoro, si deve la sua nascita, e alle varianti per come lo conosciamo oggi, al mitico brand Levi’s. Il grande successo per la giacca di jeans arrivò agli inizi del ‘900 e da allora di strada ne ha fatta parecchia, fino ad arrivare, negli anni ‘50 e ‘60, addosso ai divi di Hollywood, che lo consacrarono definitivamente. Quando si parla di giacca di jeans è infatti impossibile non pensare a divi come Steve McQueen.

Dal taglio più sportivo e scanzonato rispetto ad altre giacche primaverili, si adatta perfettamente ai look più casual, riuscendo a smorzarne i toni. È un capo classico ma rivisitato in un’infinità di modi. Ad andare sempre per la maggiore è però il classico lavaggio chiaro, dall’effetto quasi scolorito, che non passa mai di moda.

Levi’s Original Trucker, Giacca Donna

Levi's Original Trucker Giacca in Jeans, Soft As Butter Dark, S Donna Giacchetto in denim del mitico brand Levi’s. Un evergreen che non può mancare nell’armadio 78 € su Amazon 110 € risparmi 32 € Pro Brand iconico

Ottima vestibilità Contro Nessuno

Questa giacca in denim rappresenta il classico giubbino che non manca praticamente in nessun guardaroba. Con il suo collo punta e il suo taglio stretto sui fianchi, è perfetta per la stagione primaverile e per il look più casual. Le maniche sono lunghe e i polsini a bottone. Sul petto infine trovano posto le classiche tasche applicate, con patta e bottone.

Primavera 2022, le irresistibili giacche in pelle

La giacca in pelle (o ecopelle) nera, rappresenta un altro grande classico primaverile. Che sia dal taglio elegante oppure rockettaro come il conosciutissimo chiodo, il suo fascino è indiscutibile.

Altra icona del passato, la giacca in pelle nella sua versione chiodo è diventata un vero e proprio simbolo punk e rock, anche se non tutti sanno che inizialmente era nata come divisa degli aviatori, e portava il nome di “flying jacket”. Tra le primissime donne a indossarne una ci fu Marie Mavient, aviatrice iconica. Dopo il 1920 venne rielaborata da alcuni brand, diventando il capo più indossato dai motociclisti.

Giolshon Giacca da Donna in Similpelle da Motocicletta

Giolshon Giacca da Donna in Pelle Artificiale Motociclista da Primavera giacca in pelle con zip e con taglio slim fit. Disponibile in diversi colori e anche con fiori ricamati a contrasto. 59 € su Amazon Pro In ecopelle

Contro Nessuno

Giacca corta in simil pelle, la sua vestibilità è slim fit ed è progettata per adattarsi a qualsiasi figura. Ideale da indossare con un paio di jeans o pantaloni neri, sopra a una T-shirt o a un maglioncino leggero. La giacca è impermeabile e antivento, il che la rende perfetta per la stagione primaverile. Questo modello in particolare è disponibile in diversi colori, dalla più classica versione nera a quella in colori più accesi, oppure quella con ricamazioni floreali a contrasto.