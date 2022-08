Accettare la fine di una relazione su cui si aveva investito tanto e che ti aveva spinto a credere nuovamente nell’amore dopo una forte delusione non è mai semplice. Ne sa qualcosa Ambra Angiolini, che ha chiuso ormai da tempo il rapporto con Massimiliano Allegri (con ogni probabilità a causa di un tradimento di lui), a cui si era legata dopo essersi lasciata con Francesco Renga.

L’attrice ha certamente sofferto per l’addio all’allenatore della Juventus, ma non ritiene sia questo il suo rimpianto più grande. Ancora adesso, infatti, lei non riesce ad accettare la separazione dal papà dei suoi figli, Jolanda e Leonardo.

am

Vi raccomandiamo... La dedica di Ambra Angiolini per i 18 anni della figlia Jolanda Renga

“L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli – ha raccontato lei in un’intervista a Vanity Fair -. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme”.

La giudice di X Factor ora ha finalmente trovato la serenità, pur non avendo alcun uomo al suo fianco. Essere single per lei non sembra essere un problema e non ha alcun timore di ammetterlo: “Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male. In questo momento sono in regressione totale, felice come una sedicenne di tutto quello che mi è accaduto, e di come me la sono cavata. A 45 anni riesco anche a dirmi che sono stata brava. Ancora ci piango per il mio mestiere, alcuni miei organi sono ancora giovanissimi, a dispetto dell’involucro. Hanno l’età dei giochi da tavolo: “dagli 8 ai 90 anni'”.

Stare bene con se stesse è fondamentale e ora Ambra ha finalmente raggiunto questa fase: “Io sono felice perché sto rispettando me stessa, sono felice se mi vesto carina solo per andare a lavorare. In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto” – ha concluso.