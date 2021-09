Nella notte italiana tra il 26 e il 27 settembre, al Winter Garden Theatre di New York si è tenuta la settantaquattresima edizione dei Tony Awards. Un’edizione particolare, che ha assegnato i riconoscimenti per le migliori produzioni di Broadway con più di un anno di ritardo. A causa della pandemia, infatti, la cerimonia del 2020 è stata rimandata: nel 2021 sono stati consegnati, perciò, i premi per i musical prodotti nella stagione 2019/2020, prima che il Covid-19 mettesse in seria difficoltà il mondo del teatro. Tra le celebrities che sono salite sul palco, nel ruolo di presentatrice è apparsa Lea Salonga, al fianco del cantante John Legend.

Salonga è una veterana dei palchi di Broadway, vincitrice di un Tony Award nel 1991 per la sua interpretazione del ruolo di Kim nel musical Miss Saigon. Molti la ricorderanno anche per essere stata la voce di due delle principesse Disney più amate: Jasmine e Mulan. Nel 1992, infatti, Lea ha doppiato la principessa del film Aladdin e nel 1998 ha prestato la voce alla principessa guerriera. In entrambi i casi, la sua interpretazione ha riguardato soltanto la parte cantata.

Nel 2018 è tornata ad esibirsi a teatro nel revival di Once on this island, nel ruolo di Erzulie: il musical ha ottenuto un Tony nella categoria Best Revival e la cantante, insieme al resto del cast, ha ricevuto una nomination ai Grammy per il best Musical Theater Album. Nel 2019 ha preso parte anche ad un film musicale americano-filippino (la stessa Salonga è nata nelle Filippine), Yellow rose, che racconta di una ragazza che vuole lasciare il piccolo paese in cui vive per seguire il sogno di fare la cantante.

Nel 2020 ha pubblicato un singolo, Dream again, il cui intero ricavato è stato donato in beneficienza per la lotta al Covid-19. Inoltre, Lea fa parte dei giudici della versione filippina di The Voice.