Pronostici confermati, o quasi, per gli Emmy Awards 2021. A trionfare in questa edizione, finalmente in presenza, sono state le serie The Crown e Ted Lasso, rispettivamente targate Netflix e Apple Tv+. La prima ha vinto tutto quello che poteva vincere, con ben sei statuette portate a casa, tra cui quella come Miglior Drama e, se si considera anche il premio andato a Claire Foy come Miglior Attrice Guest, arriva a sette. La serie comica ideata da Jason Sudeikis, invece, spadroneggia nella categoria comedy aggiudicandosi la bellezza di quattro premi.

Congratulations to the cast and crew of The Crown for their 11 Emmy wins — including Best Drama Series, Best Actress for Olivia Colman, and Best Actor for Josh O’Connor pic.twitter.com/4hqjXz2Z8H September 20, 2021

La serata è stata trasmessa in diretta da Los Angeles e contava poco più di 600 invitati. Il conduttore Cedric The Entertainer, è bene ricordarlo, ha ribadito più volte che i presenti erano tutti vaccinati. Durante lo show i riflettori si sono accesi anche su La regina degli scacchi, che ha vinto l’Emmy come Miglior miniserie dell’anno. Inaspettato invece il premio come Miglior attrice protagonista di una serie limitata o antologica a Kate Winslet per Mare of Easttown, il secondo premio per lei a dieci anni da quello vinto per Mildred Pierce, sempre prodotto da HBO.

The Crown ha stravinto anche nelle categorie dedicate agli attori. La statuetta in questa categoria è andata alle interpretazioni di Olivia Colman, Gillian Anderson, Tobias Menzies e Josh O’ Connor. Gli Emmy per questa serie, però, non finiscono qui: Miglior regia a Jessica Hobbs, Miglior sceneggiatura a Peter Morgan, Miglior casting a Robert Sterne. Si può proprio dire che sia stato un successo per Netflix che, insieme ai premi vinti per La regina degli scacchi e Halston, arriva a quota 44 diventando la piattaforma streaming ad aver conquistato più premi in un singolo anno nella storia degli Emmy.

Anche la HBO riesce a emergere grazie a Mare Of Easttown. Kate Winslet vince il suo secondo Emmy affiancata dal collega Evan Peters, alla sua prima vittoria come Miglior attore e da Julianne Nicholson. Grandi sconfitti della serata degli Emmy 2021 sono stati The Handmaid’s Tale, e The Mandalorian di Disney Plus, che insieme a The Crown era la serie ad aver raggiunto il più alto numero di nomination per questa edizione.