In diversi Paesi del mondo, a partire dagli Anni ’90, si celebra la storia della comunità LGBT+ tramite il cosiddetto History Month, una mese (che varia da nazione a nazione) completamente dedicato alla lotta per i diritti civili, per l’autodeterminazione e contro l’omotransfobia. Dopo circa 30 anni di storia, nel 2022 l’LGBT+ History Month arriva anche in Italia, più precisamente nel mese di aprile.

In occasione del mese dedicato alla storia della comunità LGBT+, in tutta Italia sono previsti eventi, conferenze, assemblee, presentazioni di libri e film, lezioni nelle scuole, tutti incentrati sulla storia e sulla rivendicazione dei diritti.

“Celebrare la storia LGBT+ è importante per scoprire e valorizzare ciò che non ci è mai stato insegnato a scuola. Per ricordare come abbiamo combattuto persecuzioni e discriminazioni. Per fare un bilancio dei diritti ottenuti e da ottenere. Per riconoscere e contrastare le disuguaglianze di oggi e per continuare a lottare per una società sempre più aperta e inclusiva”,

si legge sul sito web dell’iniziativa. Un progetto che è sostenuto da enti, associazioni LGBT+, scuole, università: sono oltre 100 le adesioni, provenienti in particolare da professori universitari, studiosi e accademici. Tra questi, per esempio, Alessio Ponzo dell’Università del Saskatchewan (in Canada), Chiara Beccalossi dall’University of Lincoln (nel Regno Unito), la social media manager Federica Folino Gallo, il creative director di Queer Studio Oscar Silvi Bertolissi. Inoltre, di particolare interesse è l’adesione dell’intera Università di Enna, della Società Italiana delle Storiche (SIS) e dalla Casa Internazionale delle Donne di Roma.

Per l’LGBT+ History Month italiano è stato scelto il mese di aprile, per un motivo ben preciso. Si tratta di un omaggio alla prima manifestazione pubblica organizzata dalla comunità gay e lesbica italiana, nell’aprile del 1972 a Sanremo. Un evento di fondamentale importanza per la comunità LGBT+ italiana, avvenuto esattamente 50 anni fa.