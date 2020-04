Leighton Meester risponde alle critiche di una fan che la definisce grassa durante una diretta su Instagram Tv. La star di Gossip Girl e suo marito Adam Brody aspettano il loro secondo figlio. L’increscioso episodio è avvenuto durante una diretta con la collega Kimmer Lewis. Qualche settimana fa la Meester e Brody sono stati fotografati per le strade di Los Angeles. Le rotondità dell’attrice di Blair non lasciavano spazio all’immaginazione, è in dolce attesa.

Leighton Meester e Kimmer Lewis, colleghe sul set della sitcom Single Parents, erano in diretta su Instagram quando una fan ha scritto “Sei grassa” rivolgendosi alla star di Gossip Girl. L’attrice che interpreta Blair ha subito ironizzato sull’accaduto. “Qualcuno mi ha definita grassa” ha detto sorridendo in diretta. La Lewis ha subito ammoniti la fan, presunto troll, rispondendole “Questo non è affatto carino“. La diretta è andata avanti con le due attrici che parlavano del loro telefilm.

Leighton e Kimmer interpretano rispettivamente Angie D’Amato e Poppy Banks due mamme single. Anche suo marito Adam Brody ha recitato nella commedi Single Parents in onda sul network Americano ABC.

Leighton Meester, e Adam Brody, si sono sposati nel 2014, dopo aver tenuto per lungo tempo la loro relazione lontana dai riflettori. Arlo Day Brody, la prima figlia, è nata nel 2016. Dopo diversi mesi di rumors è arrivata la conferma del secondo figlio. Leighton e Adam sono sicuramente una delle coppie più solide della loro generazione. I due attori sono noti al pubblico per aver interpretato Blair Waldorf in Gossip Girl e Seth Choen in The O.C.