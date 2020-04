Leighton Meester e Adam Brody aspettano il secondo figlio (foto)

Leighton Meester e Adam Brody aspettano il secondo figlio, come dimostrano le nuove foto della coppia. I due non apparivano in pubblico da gennaio, e da allora circolava la notizia della possibile gravidanza, mai confermata dai due. Nei nuovi scatti Leighton Meester mostra il pancione in giro per Los Angeles insieme a suo marito Adam Brody. Entrambi avevano un look molto casual e sembrava si stessero godendo un po’ di sole e di aria fresca portando a passeggio la piccola Arlo Day Brody, 4 anni.

La star di Gossip Girl indossa un body a salopette nero, scarpe da ginnastica e una maglietta azzurra. Il pancione tradisce il suo stato interessante, anche se non si sa a che mese sia. Una famiglia felice, molto riservata, che si gode una piccola passeggiata nei pressi di casa. Qualcuno fa notare ovviamente che non hanno mascherine o guanti, per l’emergenza Coronavirus. Sono diversi i vip pizzicati per le strade americane in questi giorni, come Irina Shayk.

Leighton Meester, Blair Waldorf in Gossip Girl, e Adam Brody, Seth Cohen in The O.C., si sono sposati nel 2014, dopo aver tenuto più a lungo possibile segreta la loro relazione, e lontana dai riflettori. La piccola Arlo Day Brody è arrivata nel 2016, e dopo mesi di rumors ecco la conferma del secondo bimbo (o bimba in arrivo). Una delle coppie più solide della loro generazione Leighton e Adam sono molto amati dal pubblico, e non solo per i loro ruoli tv rimasti iconici.

Non si sa ancora se Leighton Meester tornerà a vestire i panni di Blair, anche solo per un episodio, nel reboot di Gossip Girl. Blake Lively, l’indimenticabile Serena, migliore amica di Blair, pare abbia già detto di no.