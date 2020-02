Leonardo DiCaprio e il rapporto con il padre: “È una forza enorme per me”

Con chi calcherà il red carpet degli Oscar 2020 Leonardo DiCaprio? Il divo hollywoodiano, candidato come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in C’era una volta a… Hollywood, di solito si fa accompagnare da mamma Irmelin, evitando sempre la presenza della fidanzata di turno.

L’attore è molto legato alla donna, tanto che il più delle volte ha dedicato proprio a lei i suoi discorsi di ringraziamento ad eventi ufficiali: “C’è una persona che devo ringraziare, non sarei qui se non fosse per mia madre. Io non sono nato in una vita di privilegi, ma sono cresciuto in un quartiere molto duro di East Los Angeles. Questa donna ha guidato ogni giorno per tre ore per farmi frequentare una scuola diversa e mostrarmi che, al mondo, c’erano anche altre opportunità“.

Un’altra persona molto importante nella vita di DiCaprio è il padre George, presente con l’attore al pranzo ufficiale dei nominati agli Oscar di quest’anno. All’ultima edizione dei SAG Leo ha addirittura rivelato le parole che il padre utilizzava per trasmettergli la passione per i film di Robert De Niro: “Figlio mio, osserva attentamente perché queste sono le caratteristiche della migliore recitazione“.

In passato la star di Hollywood aveva già parlato del padre in un’intervista a Parade dedicandogli parole di grande stima: “Mio padre mi diceva sempre: Vai là fuori, figliolo, e qualunque cosa tu faccia, non mi importa se avrai successo o meno. Quel che conta è solo avere una vita interessante […] Mio padre è sempre stato una forza enorme per me, grandissima“.