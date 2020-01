Leonardo DiCaprio e De Niro insieme per Scorsese in Killers of the Flower Moon

È stato lo stesso Leonardo DiCaprio a confermare le voci secondo le quali avrebbe recitato a fianco di Robert De Niro nel prossimo film di Martin Scorsese. Durante i SAG Awards 2020 Leonardo DiCaprio ha consegnato ad un commosso Robert De Niro il premio alla carriera, il Life Achievement Award, mettendo in evidenza il valore dell’attore, la sua lunga e preziosa carriera e rivelando quanto sia stato fonte di ispirazione per la sua stessa professione. Ha inoltre affermato di essere onorato di poter recitare accanto a lui nel prossimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Leggi anche:

La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di David Grann, è un crime movie incentrato su quanto accaduto in Oklaoma agli inizi degli anni Venti, quando l’FBI cominciò ad indagare su una serie di orrendi omicidi di nativi americani nella Osage County, dopo la scoperta del petrolio in quelle terre. I due attori hanno già recitato insieme, nelle pellicole Voglia di ricominciare, del 1993, e in La stanza di Marvin, del 1996, ma a parte il cortometraggio dal titolo The Audition, è la prima volta che saranno uno accanto all’altro in un film diretto da Martin Scorsese. Il cortometraggio, del 2015, aveva lo scopo di pubblicizzare due casinò nelle Filippine, lo Studio City e il City of Dreams Manila e vedeva Leonardo DiCaprio e Robert De Niro recitare nei ruoli di loro stessi. Nella pellicola i due si contendevano il ruolo di protagonista di un futuro ed ipotetico film di Scorsese. Adesso la finzione diventa realtà ma i due non avranno certo necessità di litigare per primeggiare in questa pellicola molto attesa, che uscirà solo nel 2021.