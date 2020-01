Golden Globe 2020: vincitori e look sul red carpet

È C’era una volta a… Hollywood il film più premiato ai Golden Globe 2020, la consueta cerimonia che – mettendo in lizza film e serie tv – ogni anno apre la Award Season che conduce alla Notte degli Oscar e allo sfavillio dei look più belli sul red carpet. Nel corso della serata a Los Angeles condotta dal comico Ricky Gervais, il lungometraggio diretto da Quentin Tarantino ha ottenuto il riconoscimento per il miglior film commedia o musical, miglior attore non protagonista (a Brad Pitt) e miglior sceneggiatura.

Nonostante le 34 nomination, solo due premi per Netflix: Laura Dern migliore attrice non protagonista per Storia di un matrimonio e Olivia Colman, migliore attrice per la serie tv The Crown. Grande delusione per The Irishman il capolavoro di Martin Scorsese, rimasto a bocca asciutta.

Premiato per la miglior regia 1917 di Sam Mendes, mentre il migliore attore drammatico è Joaquin Phoenix, protagonista di Joker.

Successo anche per Rocketman, il biopic su Elton John. Premiato Taron Egerton come migliore attore di commedia o musical, oltre allo stesso Elton John e Bernie Taupin per la migliore canzone originale. A Renée Zellweger, protagonista di Judy, il premio per la miglior attrice drammatica.

Il miglior film d’animazione è Missing Link, mentre il coreano Parasite trionfa tra gli stranieri. Nella categoria tv, a Russell Crowe il premio per il miglior attore con The Loudest Voice. L’attore è rimasto nel suo Paese per tenere a bada la situazione provocata dagli incendi che ha definito, in un messaggio letto a Los Angeles, “una tragedia provocata dal cambiamento del clima”. Le tre serie premiate sono tutte disponibili on demand su Sky Box Sets e su NOW TV.

Durante la serata, non sono mancati i riferimenti all’attualità, con Patricia Arquette, miglior attrice non protagonista in un film tv o miniserie con The Act, che ha criticato la politica estera del presidente Usa Donald Trump, definendola “guerrafondaia“.

I look più belli sul red carpet ai Golden Globe 2020

Jennifer Lopez in Valentino

Scarlett Johansson in Vera Wang ai Golden Globe 2020

Phoebe Waller-Bridge in Ralph&Russo

Nicole Kidman in Atelier Versace

Jennifer Aniston in Dior

Renée Zellweger in Giorgio Armani

Reese Whiterspoon in Roland Mouret ai Golden Globe 2020

Lucy Boynton in Louis Vuitton

Margaret Qualley in Chanel

Sienna Miller in Gucci

Golden Globe 2020: Margot Robbie in Chanel

Tutti i premi ai Golden Globe 2020

Miglior Film Drammatico

1917

Miglior Film Commedia o Musical

Once Upon a Time in Hollywood

Miglior attrice protagonista drammatica

Renée Zellweger, Judy

Miglior attore protagonista drammatico

Joaquin Phoenix, Joker

Miglior attrice protagonista in commedia o musical

Awkwafina, The Farewell

Miglior attore protagonista in commedia o musical

Taron Egerton, Rocketman

Miglior attrice non protagonista

Laura Dern, Marriage Story

Miglior attore non protagonista

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Miglior regista in un film

Sam Mendes, 1917

Miglior sceneggiatore in un film

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Miglior film in lingua straniera

Parasite

Miglior film d’animazione

Missing Link

Miglior colonna sonora in un film

Hildur Guðnadóttir, Joker

Miglior canzone in un film

“I’m Gonna Love Me Again” (Rocketman) — Elton John & Bernie Taupin

Miglior serie tv drammatica

Succession

Miglior attrice protagonista in una serie tv

Olivia Colman, The Crown

Miglior attore protagonista in una serie tv

Brian Cox, Succession

Miglior serie tv commedia o musical

Fleabag

Miglior attrice protagonista in una serie tv commedia o musical ai Golden Globe 2020

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Miglior attore protagonista in una serie tv commedia o musical

Ramy Youssef, Ramy

Miglior miniserie

Chernobyl

Miglior attrice protagonista in una miniserie

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Miglior attore protagonista in una miniserie

Russell Crowe, The Loudest Voice

Miglior attrice non protagonista in una miniserie

Patricia Arquette, The Act

Miglior attore non protagonista in una miniserie