Leone Ferragni: star di Instagram tra scarpe firmate e piccoli capricci

Chiara Ferragni continua a far parlare di se, questa volta per il piccolo Leone Ferragni, nuova star di Instagram, tra scarpe firmate e piccoli capricci. Il figlio della fashion blogger e di Fedez è al centro di polemiche per le sue scarpe griffate. Leone però colpisce il cuore dei suoi fan grazie a un nuovo video nel quale fa i capricci, divertendo i suoi genitori.

Le polemiche sono nate inizialmente per un video dello scorso dicembre nel quale pare che il piccolo di casa Ferragnez abbia oltre 45 paia di scarpe. Da Fendi a Versace, da Vans fino a arrivare a Nike. Si parla di un valore commerciale di circa 2000 euro, decisamente troppo per un bambino di quasi due anni. La polemica è tornata sui media durante la Fashion Week a Milano, dove Chiara Ferragni ha presentato proprio la sua nuova linea di ballerine.

Il piccolo Leone però, ignaro di ciò che accade sul web, continua a divertire con i suoi video su Instagram. Questa volta papà Fedez lo ritrae tra i suoi giochi ma il bambino fa qualche capriccio disubbidendo alla mamma. “Piccola storia triste” intitola Fedez, che ride quando Leo passa dal capriccio alla richiesta d’affetto.

I Ferragnez non sono comunque nuovi a questo genere di polemiche. Qualche anno fa era nata una controversia per lo spreco di cibo. Durante il compleanno di Fedez, organizzato all’interno di un supermercato, alcuni video mostravano la coppia e i loro amici, intenti a giocare lanciandosi del cibo addosso.

Mentre mamma Chiara e papà Fedez continuano a far parlare di sè, per i loro eccessi, il piccolo Leone Ferragni diventa giorno dopo giorno la nuova star del web. Le sue fanpage sono in costante aumento e risulta essere il più cercato e il più cliccato tra le baby star.