Letizia di Spagna torna ai suoi impegni ufficiali e lo fa in grande stile. Dopo la pausa natalizia, infatti, la reina è pronta a seguire la sua fitta agenda, a cominciare da un incontro di Stato con la Federazione Spagnola di Malattie Rare che si è tenuto a Madrid mercoledì 12 gennaio. E proprio in occasione del meeting Letizia ha sfoggiato un outfit davvero unico che ha conquistato tutti.

A spiccare è senz’altro il maxi cappotto blu navy con bottoni e doppio petto. Si tratta di un capo molto particolare, firmato Hugo Boss, in perfetta linea con i trend della stagione non solo per il modello (intramontabile), ma anche e soprattutto per il colore: un blu navy intenso che rientra tra le nuance più richieste in questo momento. Il cappotto è super avvolgente e lungo fin sotto al ginocchio.

Sotto al cappotto, Letizia di Spagna ha indossato un capo altrettanto importante: un tailleur blu scuro – tanto da sembrare quasi nero – con sottili righe più chiare, formato da una giacca a monopetto e pantaloni coordinati a sigaretta. Sotto fa capolino una maglia a girocollo della stessa tonalità; tutto il look è firmato sempre Hugo Boss, uno dei brand che la reina predilige.

Anche le scarpe, delle décolletée in suede di Magrit, riprendono la nuance del vestito, mentre una clutch super chic di Carolina Herrera completa il look. Per quanto riguarda i gioielli, la reina sceglie di optare per un tocco di luce molto soft: orecchini a cerchio d’oro e il suo anello di Karen Hallam, dettagli che completano con classe l’outfit.