Letizia di Spagna ha chiuso l’agenda degli impegni istituzionali 2021 con gran classe. Chiamata a presiedere, a San Sebastian, all’incontro annuale con i direttori dell’Istituto Cervantes, la reina è andata sul sicuro, sfoggiando un look unico (e già testato). Per l’occasione, infatti, ha indossato una meravigliosa camicetta di seta nera abbinata all’iconica gonna firmata Massimo Dutti. Una passione, quella per i capi del noto stilista italiano, che condivide anche con Rania di Giordania e Maxima d’Olanda.

Messa da parte la sua passione per i tailleur giacca e pantalone, Letizia Ortiz punta tutto sulla semplicità, senza rinunciare alla classe. E lo fa con una gonna asimmetrica in principe di Galles, di Massimo Dutti e una camicia di seta nera molto speciale, che presenta un top incorporato, in seta nera, a forma di kimono, firmata Sandro Paris. Per omaggiare la citta di San Sebastian dove ha preso parte all’incontro, ha optato per una borsa in ecopelle prodotta dal brand basco, Mauska, realizzata in Toscana. Amante dei tacchi alti, anche questa volta la regina di Spagna non si è tirata indietro, sfoggiando un paio di decolleté Magrit.

A completare il look dei semplici gioielli in oro giallo, un trucco leggero e capelli lasciati sciolti sulle spalle. Insomma, un outfit impeccabile, proprio adatto per salutare il 2021 con stile. Ora la reina aspetta di godersi le vacanze natalizie in famiglia: le trascorrerà, infatti, con le figlie Sophia ed Eleanor – quest’ultima da poco rientrata in Spagna dal Galles, dove sta frequentando il prestigioso college UWC Atlantic College – e, naturalmente con il marito Felipe.