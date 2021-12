Al gala annuale dedicato al Comitato Olimpico Spagnolo, la regina di Spagna, Letizia Ortiz, ha incantato tutti con un completo luccicante firmato Nina Ricci. Maestra di stile e di fascino, l’altezza reale è anche un esempio di come un capo possa essere portato in più occasioni, senza perdere eleganza. Infatti, non è la prima volta che ha indossato questo outfit, già sfoggiato nel 2015.

All’evento, per omaggiare gli atleti spagnoli insieme a suo marito Felipe, il look di Letizia di Spagna ha letteralmente brillato sul palco: un tailleur blu navy, illuminato da migliaia di paillettes, formato da giacca e gonna a tubino avvitata. Il valore dell’abito disegnato da Nina Ricci è di 2.700 euro, ma siamo abituati a vedere la regina anche con abiti low cost, senza mai perdere un grammo di eleganza.

Il blazer corto del completo è senza maniche, abbottonato sul davanti da una fitta fila di bottoni gioiello, e lascia scoperte le braccia toniche e muscolose della regina. La gonna a tubino, appena sopra il ginocchio, esalta la figura e rende l’outfit molto chic. A completare il look un paio di décolleté con tacco a spillo, un bracciale di zaffiri e orecchini di brillanti.

Per l’acconciatura Letizia Ortiz ha scelto di tenere i capelli raccolti in uno chignon stretto, lasciando libero il viso e leggermente truccato. Un vero esempio di stile e eleganza, che in ogni occasione pubblica non si smentisce mai. La regina di Spagna ci ha sempre regalato meravigliosi outfit da ammirare, da quelli low budget di H&M e Zara, fino ai modelli di grandi maison della moda.