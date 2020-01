Letizia Ortiz come Kate Middleton: abito Massimo Dutti per la Fiera del Turismo

Letizia Ortiz e Kate Middleton hanno sempre più lo stesso stile, e così la Regina di Spagna indossa un abito di Massimo Dutti, stilista molto amato dalla Duchessa. La moglie del Re Felipe ha presenziato all’apertura della Fiera Internazionale del Turismo, avvenimento annuale che si tiene presso la Fiera di Madrid.

Letizia Ortiz ha iniziato questo 2020 con un grande sprint, e questo mese di gennaio l’ha vista impegnata su molti fronti. Eventi di beneficenza, mostre cinematografiche, inaugurazioni, la Regina, sempre più autonoma e senza Re Felipe, è in prima linea per la famiglia reale spagnola.

Anche questa volta il suo look da trendsetter non sbaglia: sobrietà, eleganza, e un tocco di vivacità, Letizia Ortiz ha optato per un abito firmato Massimo Dutti. La Regina lo aveva già indossato durante un viaggio di Stato in Corea. L’abito blu notte ha delle trasparenze sulle braccia, un piccolo spacco sul petto, e una fantasia a pois di vari colori. L’insieme è di classe e ricorda qualcuno: Kate Middleton.

Anche la Duchessa ama Massimo Dutti, ed è suo il cappotto color cammello indossato durante l’ultima uscita pubblica. Non solo, l’altro tratto che le accomuna è il low cost e il riciclo, entrambe indossano più volte capi selezionati dal loro armadio.

Il look di Letizia Ortiz è completato da un paio di decolleté a punta rosse, che slanciano la sua figura elegante e snella. Le scarpe sono Magrit, brand spagnolo molto amato dalla Regina. Il suo trucco è come sempre naturale e leggero, e i capelli scendono morbidi sulle spalle. Questo taglio dritto ma più rotondo sulle spalle sembra essere l’hair style scelto da Letizia per questo inizio anno.

Orecchini in oro bianco con punto luce centrale illuminano il suo volto, più radioso e sereno. Infatti molti giornali nelle scorse settimane avevano notato della tristezza nel volto di Letizia, ora scomparsa, attribuita a una possibile crisi con il marito. Il tocco finale? Un anello di Karem Hallam, regalatole dalle figlie, Sofia e Leonor, vistoso e in oro giallo.