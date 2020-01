Letizia Ortiz come Kate Middleton: look low cost e riciclato

Letizia Ortiz segue le lezioni di stile di Kate Middleton e sceglie un look low cost e riciclato per incontrare una delegazione di rappresentanti del cinema spagnolo. Terzo impegno del 2020 per la Regina di Spagna, inarrestabile fin dai primi giorni dell’anno, e sempre impeccabile.

Ebbene sì, perchè pur optando per outfit già indossati, la combinazione di abiti e accessori rende Letizia Ortiz sempre una regina di stile. Così la moglie del Re Felipe appare sorridente e serena, dopo i gossip degli scorsi giorni che la volevano triste e in crisi con il marito.

L’incontro si è tenuto a Palazzo Zarzuela, a Madrid. La Regina ha scelto un look composto e ordinato, con dettagli audaci. Si parte da una blusa in seta rossa firmata Hugo Boss, uno degli stilisti preferiti di Letizia. Indossata già a Novembre, si abbina ad una gonna nera, con grandi fiori che richiamano il colore della camicetta.

Anche questo capo, firmato Carolina Herrera, era stato indossato nel 2019, però in un’altra occasione. Totale? Meno di 700 euro, e l’occhio non può tralasciare i dettagli.

Infatti il tocco audace è dato dalla doppia cintura in pelle nera, che cinge la vita della Sovrana, e stivali neri alti e stretti, dal tacco stiletto, del brand Steve Madden. Un particolare che ricorda il look di Melania Trump all’inaugurazione del campionato di football dei giorni scorsi.

Capelli vaporosi, trucco minimal, outfit già visto, Letizia Ortiz insegna ancora una volta che una Regina può essere impeccabile anche indossando nuovamente capi già presenti nel suo armadio.