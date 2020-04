Letizia Ortiz e Re Felipe: la dieta salutare dei reali di Spagna

La Regina Letizia Ortiz e Re Felipe di Spagna continuano ad adottare una dieta salutare, anche nella crisi del Coronavirus, non trascurando un rigoroso regime alimentare. La situazione in Spagna è ogni giorno più drammatica, e dopo la paura e il tampone negativo, i Reali hanno deciso di auto isolarsi. Però Letizia e Felipe non rinunciano alla loro dieta, che condividono con le figlie, la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia. Non solo, il tutto è accompagnato da sport, yoga e meditazione.

Durante l’anno Letizia Ortiz e Re Felipe si attengono a un regime alimentare molto sano, basato su cibi freschi, carne e pesce, come rivelato dalla rivista Vanitatis. La famiglia reale rifornisce le dispense di Palazzo della Zarzuela dalle migliori botteghe di Madrid. Si parte da frutta e verdura fresche, consegnate quotidianamente al Palazzo reale. Devono essere prodotti freschi, ecologici e salutari, provenienti da Vázquez, un piccolo ma prestigioso negozio di frutta nel costoso quartiere di Salamanca a Madrid. Seppure Letizia non ne consumi nella sua dieta, non può mancare carne nelle loro scorte, rigorosamente di bovino scelto, fornita dalla compagnia asturiana Norte Grupo Norteños. Il pesce viene invece dalla pescherina Pescaderías Coruñesas. Infine il pane viene dal forno Panadería Jesús.

Secondo El Confidencial, la dieta rigorosissima della Regina di Spagna si basa su infusi, minestre di legumi, noci, riso, caffè e tè. Tra i suoi alimenti preferiti quelli dietetici e biologici del Biocentro La Canela. Parte della sua alimentazione si basa anche su cibi macrobiotici. Ecco quindi come Letizia Ortiz, 47 anni, riesce a mantenersi sempre in forma perfetta. Siamo sicuri che dopo le rivelazioni della rivista Vanitatis Sua Maestà diventerà una trend setter anche per l’alimentazione.