Letizia Ortiz: un documentario racconterà la storia dei Reali di Spagna

Letizia Ortiz e Re Felipe di Spagna saranno tra i protagonisti di un nuovo documentario tv che racconterà la storia recente dei Reali di Spagna. La decisione del gruppo di comunicazione Newtral arriva in un momento difficile e intenso per la famiglia reale spagnola. Infatti la scorsa settimana il Re Felipe di Spagan ha rinunciato all’eredità di Re Juan Carlos, dopo lo scandalo finanziario del re emerito. Infatti il padre del sovrano avrebbe accettato una tangente di 100milioni di euro da parte di un re saudita per dei favori. La somma, su un conto offshore e con prestanome, è ora causa di una inchiesta giudiziaria.

Così la Newtral in collaborazione con Exile Content e la giornalista Ana Pastor ha preso una decisione per stare sul pezzo. Nasce così l’idea di realizzare un documentario sulla storia moderna dei Borbone, con la Regina Sofia, Re Juan Carlos, le Infanti Cristina e Elena e ovviamente Felipe e Letizia. Tante sono le vicende e gli scandali da raccontare. La Famiglia Reale spagnola ha spesso affrontato momenti di forti tumulti, che hanno portato all’abdicazione di Re Juan Carlos e all’allontanamento delle sue figlie della vita pubblica.

Per il documentario pare siano stati consultati già i migliori giornalisti spagnoli ed esperti della casata dei Borbone. Un’inchiesta sugli aspetti più oscuri della storia moderna spagnola, che mosterà lati inediti anche di Letizia Ortiz, Regina indisccussa anche del documentario.

“Questa storia non è mai stata raccontata” spiegano i vertici di Newtral. “Nessuno ha mai realizzato un documentario di portata mondiale su di loro. Ci incentreremo sulle recenti vicende tra Felipe e Juan Carlos, e poi torneremo indietro“.