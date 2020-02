Letizia Ortiz, splendida con l’abito blu di velluto (riciclato)

Letizia Ortiz è instancabile, e per l’ennesimo evento di inizio 2020 ricicla il famoso abito di velluto blu di Felipe Varela, al ricevimento dei Corpi Diplomatici. Kate Middleton insegna, l’elegantissima Regina di Spagna non ha paura di riciclare abiti dal suo armadio, neanche i più famosi. Letizia Ortiz e Re Felipe hanno accolto gli ambasciatori stranieri a Palazzo della Zarzuela, a Madrid.

Ogni giorno un nuovo look per la Regina di Spagna, che nelle ultime settimane ha alternato look elegantissimi a tocchi irriverenti, tra outfit nuovi e riciclati. Letizia Ortiz per l’importante ricevimento annuale al Palazzo Reale spagnolo ha scelto un classico abito di velluto blu, firmato Felipe Varela, uno dei brand preferiti. Dopo il tocco etereo di Carolina Herrera e quello deciso di Hugo Boss, la Regina preferisce tornare all’eleganza per eccellenza. E con il velluto non può sbagliare. Neanche avendolo già indossato.

Infatti, scorrendo nel guardaroba di Sua Maestà, scopriamo che questo abito lo aveva già messo nel gennaio 2018, durante una delle celebrazioni per il nuovo anno. Il morbido vestito, in una tonalità blu notte che fa sognare, è rifinito con bottoni in cristallo e colletto alla Peter Pan.

I capelli sono raccolti in una crocchia spettinata, con due ciocche libere per incorniciare il viso. Un’acconciatura che ci ricorda molto quella di Meghan Markle.

Letizia Ortiz ha scelto un make-up nude come di consueto, ha ridotto al minimo gli accessori. Per l’occasione ha indossato un paio di orecchini pendenti blu e il suo anello preferito. Il gioiello, regalatole dalle figlie Leonor e Sofia, è placcato in oro giallo, ed è firmato Karen Hallam.