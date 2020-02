Letizia Ortiz: look total red con il completo pantalone di Hugo Boss

Letizia Ortiz ha scelto un look total red, indossando un completo pantalone di Hugo Boss, per accogliere le nazionali di pallanuoto maschile e femminile a Palazzo Zarzuela. La Regina di Spagna ha indossato un outfit rosso, già visto tre volte in precedenza, per l’evento a Madrid. Questa volta Letizia sceglie il colore della bandiera spagnola, dopo lo strappo alla tradizione dell’ultimo incontro. Infatti Sua Maestà aveva optato per un abito a pois nero e bianco per incontrare la nazione di pallamano maschile.

Dopo un’importante vittoria, le due nazionali come di consueto sono stati accolti da Letizia e da Re Felipe di Spagna per i doverosi riconoscimenti. La Regina sceglie ancora una volta un look vincente, seppur riciclato, che strizza l’occhio ai trend del 2020. Letizia Ortiz ha scelto un completo firmato Hugo Boss, tra i suoi stilisti più amati, composto da un maglioncino a girocollo, con il dettaglio di bottoni dorati sui polsi, e pantaloni palazzo corti alla caviglia.

Il look tono su tono è stato completato da un paio di décolleté di vernice rossa, firmate dal brand spagnolo Lodi. Queste, insieme alla cinta dai dettagli color oro integrata nel pantalone, le donano il tocco audace immancabile della Regina. Infatti Letizia ama sempre inserire nei suoi look un dettaglio che lo caratterizzi.

L’ex giornalista resta sul classico anche in campo di make-up, nude e sui toni caldi. Negli ultimi mesi Letizia porta sempre l’anello disegnato da Karen Hallam, placcato in oro giallo, regalatole dalle figlie Leonor e Sofia.

Letizia Ortiz e Re Felipe hanno posato con gli atleti, tra sorrisi e piccoli gesti di complicità, che dimostrano la serenità riacquistata dalla coppia, apparsa fredda e distante a inizio anno.