Letizia Ortìz regina degli outfit low cost: ecco i cinque più belli

Letizia di Spagna ha fatto dei capi low cost un vero e proprio must-have del suo guardaroba. La regina di Spagna ha sempre saputo mixare abiti di haute couture e brand più accessibili, come capi delle collezioni di Zara ed H&M. E, naturalmente, non è l’unica Royal ad aver fatto sua questa moda: da Kate Middleton a Maxima d’Olanda gli esempi sono tantissimi.

In occasione della cena reale ospitata da Carlos Gustavo e Silvia di Svezia, Letizia ha sfoggiato un abito della linea Conscious di H&M, un omaggio ai padroni di casa – il brand low cost è stato fondato in Svezia – ma anche un modo per mandare un messaggio ben definito: la linea Exclusive Conscious del marchio, infatti, punta tutto sul green e realizza i capi con tecniche e materiali sostenibili. La regina iberica non è nuova a indossare abiti del colosso svedese ma anche di altri brand low cost, perciò ecco cinque suoi outfit a cui ispirarsi.

Abito da sera blu navy, impreziosito da uno scollo a U semitrasparente che arricchisce il corpetto aderente senza maniche con delle piccole balze che continuano lungo tutta la gonna dall’effetto plissé. All’incontro con i reali di Svezia Letizia era semplicemente incantevole!

Abito in pelle che fa molto ‘rock and roll’: ecco un outfit che non può mancare nel nostro guardaroba. Firmato & Other Stories (il marchio del gruppo H&M), Letizia ha sfoggiato il vestito in occasione della finale di FameLab. Si tratta di un modello a kimono, con ampie maniche e scollo a V e una lunghezza media. La cintura con fibbia in acciaio completa il look.

Letizia ha sfoggiato in più occasioni delle jumpsuit eleganti in versione low cost. A Cuenca, la regina di Spagna ha indossato una tuta del brand spagnolo Mango con tutti gli accessori in tinta, ed è apparsa davvero super chic. Le tute sono un must-have del suo guardaroba, e Letizia le abbina con accessori diversi, dalle decolleté alle espadrillas.

Amanti dello stile floreale? Ecco un capo di Letizia di cui non possiamo fare a meno. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, la regina di Spagna ha scelto ancora una volta un abito di Zara, un modello realizzato in chiffon verde e con motivi floreali stampati. Semplicemente perfetto.

Ed ecco infine, per chi predilige i completi, ecco un outfit tutto da copiare: un completo di Zara color arancio, composto da una lunga casacca asimmetrica e da un paio di pantaloni con spacco anteriore.