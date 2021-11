Letizia Ortiz è senza dubbio una delle regine più amate al mondo, ma anche una vera e propria icona di stile. Ad ogni apparizione in pubblico i suoi look sono impeccabili, eleganti ma mai sopra le righe, come una vera royal deve essere. Per l’inverno 2021/2022 la parola d’ordine è solo una: cappotto. E la reina di Spagna ne ha fatto un tratto distintivo. Lungo, corto, strutturato, oversize: l’importante è avere nel guardaroba uno di questi capi dal fascino senza tempo, come ci insegna la regina.

Un capospalla intramontabile, che Letizia Ortiz utilizza per completare ogni outfit. Come il cappotto nero firmato Carolina Herrera che ha indossato in occasione del 75esimo anniversario di Emt (l’impresa dei trasporti pubblici di Madrid), dove ha presenziato insieme al marito Re Felipe VI. La regina è salita a bordo del primo bus elettrico della capitale spagnola sfoggiando un cappotto strutturato, lungo fin sotto alle ginocchia, dal taglio sartoriale, dritto ma che cade perfettamente sui fianchi. La cintura in vita, poi, è lasciata libera.

Un modello elegante e sobrio che riporta in voga il soprabito scuro, soppiantato dai modelli color cammello nelle ultime stagioni. La reina di Spagna, invece, dimostra come il nero non sia mai realmente passato di moda e sia in grado di rendere chic anche i look più casual. Come il suo abito in maglia blu a coste con scollo a V, abbinato ad un paio di stivali-calzino a punta e con il tacco a spillo. Il tutto perfettamente abbinato al capospalla.

Ma non è la prima volta che la regina Letizia ci fa innamorare di uno dei suoi cappotti. Come per esempio la cappa che ha indossato per accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita a Madrid il 17 novembre, in compagnia della figlia Laura. Abbinato ad un abito in tweed multicolore, il cappotto corto greige ha conquistato tutti per la sua eleganza e la sua sobrietà.