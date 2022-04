Charlee Corra Disney, uno degli eredi di The Walt Disney Co., ha fatto coming out, dichiarandosi pubblicamente transgender e condannando apertamente i progetti di legge anti-LGBTQ+ che molti stati USA stanno approvando.

Figlio di Roy P Disney, pronipote di Walt Disney, Charlee Corra si è scusato ufficialmente per non aver fatto di più contro il disegno di legge Don’t Say Gay approvato nella primavera 2022 in Florida.

L’erede della casa di produzione cinematografica, è intervenuto con suo padre nel corso dello Human Rights Campaign Annual Gala, e ha promesso 500mila dollari per Human Rights Campaign, il più importante gruppo statunitense in difesa dei diritti LGBTQ+.

“L’uguaglianza conta profondamente per noi – ha affermato Roy P. Disney in una dichiarazione, secondo quanto si legge sul Los AngelesTimes – “soprattutto perché nostro figlio, Charlee, è transgender e membro orgoglioso della comunità LGBTQ+”.

La famiglia ha dichiarato di avere “il cuore spezzato” quando il governatore della Florida Ron DeSantis ha firmato il Parental Rights in Education Act, conosciuto ormai come il disegno di legge Don’t Say Gay or Trans, perché proibisce la discussione in classe sull’orientamento sessuale o sull’identità d genere.

“Ho avuto pochissimi modelli di ruolo apertamente gay”, ha detto Charlee Corra Disney, aggiungendo: “E di certo non avevo modelli di ruolo trans o non binari. Non mi vedevo riflesso in nessuno e questo mi faceva sentire come se ci fosse qualcosa di sbagliato in me”. Un sentimento che sicuramente ha contribuito nella scelta della casa cinematografica di annunciare che entro il 2022 la metà dei suoi personaggi tv e sul grande schermo farà riferimento a minoranze, come la comunità queer e persone di colore.