Annalisa sarà la madrina del Roma Pride 2024: "Sarà una grande festa"

Annalisa sarà la madrina del Roma Pride 2024: ad annunciarlo è la stessa cantante, che in un lungo post Instagram si è detta “onorata” di prestare il volto alla manifestazione, giunta quest’anno alla sua trentesima edizione. E sarà proprio la sua Sinceramente, arrivata terza al Festival di Sanremo, a fare da colonna sonora alla sfilata.

“Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante! Celebrare insieme i 30 anni del Pride Roma sarà speciale, e soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti”, ha scritto la cantante sul social. “Sarà una grande festa in onore della libertà di essere, concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile. Quindi grazie immensamente per questo invito che mi emoziona e riempie di orgoglio come poche cose al mondo”.

A parlare della partecipazione di Annalisa a Roma Pride 2024, che si terrà il 15 giugno, il portavoce della manifestazione Mario Colamarino: “Siamo certe e certi che il suo apporto e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione, contribuendo a far passare il messaggio che un paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni, e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti”, riporta Elle.

Un anno già pieno di soddisfazioni quindi per la cantante ligure: dopo la partecipazione al Festival della canzone italiana con Sinceramente, registrata recentemente in versione francese con Olivia Stone e vincitrice di un doppio disco di platino, la cantante ne ha annunciato anche un remix con Bob Sinclair. A inizio marzo 2024, inoltre, Annalisa ha vinto il premio Global Force a Los Angeles ai Billboard Women in Music, uno degli eventi più importanti del mondo della musica, e presto inizierà il suo tour italiano Tutti nel vortice: diverse date tra cui la prima, il 6 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, sono già sold out.