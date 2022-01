Lila Grace Moss, classe 2002, nonostante la giovane età si sta già facendo strada nel mondo della moda. Proprio come sua madre, l’iconica Kate Moss, è apparsa su numerose riviste e copertine e ha sfilato per alcuni dei brand più famosi del mondo, come Fendi e Versace.

A vent’anni è già una star con uno spiccato senso dello stile, ereditato in pieno dal suo dna. La ragazza è diventata la nuova testimonial di Ermanno Scervino, per la campagna pubblicitaria primavera estate 2022. Lo stilista ha scelto di farle indossare diversi capi destinati alla prossima stagione, che ci fanno immediatamente sognare le temperature più calde.

Tubini di piume, top di paillettes, pantaloni in pizzo. Abiti che mettono in risalto la sua femminilità e sottolineano la sua silhouette. Fra tutti, però, ad emergere sono stati un paio di stivali bianchi.

Calzature effetto pelle candide come la neve, le cui linee ricordano in pieno gli Anni ’70. Alti quasi fino al ginocchio, aderiscono ai polpacci come una seconda pelle, mentre la punta è leggermente quadrata. Il plateau è alto e il tacco quadrato, proprio come lo stile di quei tempi. Gli anni delle prime generazioni del femminismo, che hanno unito ribellione e femminilità.

È proprio questo che traspare dalle scarpe firmate dalla maison dello stilista, che indossate da Lila Moss trovano giustizia e diventano le calzature da indossare per le occasioni speciali del 2022. In abbinamento, la modella ha sfoggiato un lungo maglione bianco con piume e dettagli traforati. Una cascata di capelli biondi e uno sguardo perforante rifiniscono il tutto e il make up dalle tonalità nude contribuisce a regalare una sensazione di purezza.