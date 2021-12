Durante la sfilata autunno inverno 2022/2023 di Dior Men a Londra, ispirata all’opera On the Road di Jack Kerouac, era presente la giovanissima Lila Grace Moss, figlia della top model Kate Moss. Una passerella d’eccezione, creata per l’occasione su un rotolo di pergamena lungo 36 metri, e in cui la leggendaria maison francese guidata dallo stilista Kim Jones, ha portato in scena una collezione sensazionale.

E poi c’era lei, musa e nuova icona Dior, Lila Moss meravigliosa in dolcevita e mise di seta mentre osservava la sfilata On the Road. La modella ha indossato un completo pigiama grigio-verde, ormai entrato tra i trend moda degli ultimi mesi: camicia e pantaloni dal taglio maschile, realizzati in un luminoso tessuto pregiato, animato nella fantasia dalle illustrazioni dei primi libri di Jack Kerouac.

Per completare questo incredibile fashion look, Lila ha abbinato alla mise un maglione a collo alto in palette chiara, perfetto per mettere in risalto il suo incarnato. Ai piedi ha indossato dei rain boot bianchi, mentre per il trucco ha optato per un effetto molto naturale e glow.

Lo sleep dress (abito pigiama) indossato dalla giovane modella, è un capo di tendenza che dalla camera da letto è passato dritto dritto alle moda giorno e guai nasconderlo. Nonostante questo trend sia stato ampiamente sdoganato, indossarlo nel modo giusto non una cosa semplicissima. La cura dei dettagli per evitare scivoloni di stile è fondamentale.

Prima di tutto, ciò che conta è la scelta del tessuto, che deve essere necessariamente prezioso per non cadere in un effetto pigiama tout court. La seta ad esempio è sicuramente una delle fibre migliori in questo senso, ma anche certi tipi di pizzo o laminati luminosi possono essere una opzione molto glamour. Anche il taglio dello sleep dress è importante: deve essere un coordinato casacca e pantalone dalla linea maschile. Tenendo ferme queste due regole base, ma imprescindibili, si può iniziare a giocare mixando e interpretando questo trend.