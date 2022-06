Non è la prima volta che la conduttrice dell’Isola dei famosi incanta i telespettatori con i suoi look. Gli outfit di Ilary Blasi, che è solita conquistare il pubblico anche con la sua ironia, non passano di certo inosservati. È il caso di quello della puntata del 13 giugno 2022, con lo show quasi volto al termine (si conclude infatti il 27). La presentatrice romana ha indossato un abito che vanta la firma di Renato Balestra, stilista caposaldo della moda italiana.

Scelto dalla sua stylist Silvia Giacò con l’assistenza di Elena Paleari, si tratta di un completo formato da un top intrecciato sul seno e da un paio di pantaloni a vita alta; il tutto di un colore blu metallizzato – caratteristico del marchio – che illuminava la sala ad ogni passo della conduttrice. Per completare il look la showgirl ha scelto di tenere i capelli sciolti e lisci, con la riga centrale. Le scarpe, invece, sono firmate ancora una volta Le Silla.

Come riportato da Novella 2000, il completo indossato da Ilary Blasi appartiene alla collezione Autunno-Inverno 2022/2023 dello stilista triestino, che fondò il brand nel 1959. La linea nasconde significati speciali, che lo stesso Renato Balestra ci ha tenuto a spiegare sui propri canali ufficiali. Su cui infatti si legge: